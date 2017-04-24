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Букмекерская контора стала официальным спонсором «Урала»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Урал
Сегодня, 12:01 | Источник: Рейтинг букмекеров | Редакция: Дмитрий Кристя

Букмекерская компания «Леон» стала официальным спонсором «Урала». Как рассказали в БК, соглашение с «Уралом» будет действовать до конца сезона-2016/2017 и на протяжении всего следующего сезона. Согласно контракту, команда из Екатеринбурга будет выступать в форме с логотипом БК «Леон» на футболке и шортах.

«„Урал“ — это настоящий символ крепкого духа, нежелания отступать и умения побеждать в самой суровой борьбе. Команда любима в уральском регионе, ее обожают миллионы поклонников футбола. Рады сотрудничать со столь самобытным коллективом и верим, что бренд „Леон“ станет еще популярнее среди российских болельщиков», — сказала пресс-секретарь БК «Леон» Алена Шеянова.

В последнем туре «Урал» проиграл «Зениту» (0:2).

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