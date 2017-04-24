Директор по безопасности «Ростова»: «Никакого инцидента с ОМОНом не было»

Директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов заявил, что перед матчем 24-го тура РФПЛ, в котором дончане принимали «Спартак», не было никаких инцидентов между болельщиками «красно-белых» и местным ОМОНом. Ранее появилось видео, на котором запечатлено избиение ОМОНом фанатов «Спартака».

«Никакой драки и никакого инцидента с ОМОНом не было. У нас игра закончилась рукопожатиями, все было хорошо. Что там было, я не знаю.

У нас работали все четыре турникета, и все было нормально, через них проходили. После игры никаких вопросов не было. Если какая-то стычка и была, то я о ней не знаю».