Директор по безопасности «Ростова»: «Никакого инцидента с ОМОНом не было»
Сегодня, 11:28 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов заявил, что перед матчем 24-го тура РФПЛ, в котором дончане принимали «Спартак», не было никаких инцидентов между болельщиками «красно-белых» и местным ОМОНом. Ранее появилось видео, на котором запечатлено избиение ОМОНом фанатов «Спартака».
«Никакой драки и никакого инцидента с ОМОНом не было. У нас игра закончилась рукопожатиями, все было хорошо. Что там было, я не знаю.
У нас работали все четыре турникета, и все было нормально, через них проходили. После игры никаких вопросов не было. Если какая-то стычка и была, то я о ней не знаю».
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драки не было, фанаты Спартака сами подбежали к ОМОНу и стали спинами и головами ударяться об дубинки.
драки не было, фанаты Спартака сами подбежали к ОМОНу и стали спинами и головами ударяться об дубинки.
Игра закончилась рукопожатиями, а затем и распитием чая болельщиков "Спартака" и служащих ОМОна. Все было хорошо, по семейному. Ни о каких стычках не знаю.
А то, что те сами напросились, как-то не упоминают...
А во вторых пока ОМОН не полез наводить ведомые только им поправки, всё было вообще мирно и нареканий не вызывало ни у кого.Это тоже факт.
Вывод: ОМОН сам спровоцировал волнение и запрещённые конституцией действия.
Руководителей Ростовского ОМОНа надо привлекать к суду.При наличии видео надо начать собирать подписи к петиции об наказании этих нелюдЕй в погонах иначе завтра уже будут бить не за что в Питере, в Москве, в Краснодаре, Казани и в других городах.
Это все было сказано в одной фразе
А тут избиение было.
Спартачи фанаты, конечно, не ангелы, но бить людей дубинками нельзя.
Он сам то понял, что сказал?
драки не было, фанаты Спартака сами подбежали к ОМОНу и стали спинами и головами ударяться об дубинки.
Вот и верь таким..
ИХ КАЖДЫЙ ТУР МУТУЗИТЬ НАДО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ