Руководство «Интера» не приняло отставку Пиоли

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли подавал в отставку после поражения «нерадзурри» от «Фиорентины» (4:5), сообщают в Италии. Специалист был так расстроен, что выразил готовность покинуть клуб, однако руководство «черно-синих» отставку не приняло.

Теперь всё будет решать следующая игра с «Наполи», которая состоится 30 апреля. Пиоли уже сказал, что готов подать в отставку снова, если команда проиграет неаполитанцам. В таком случае команду до конца сезона возглавит Стефано Векки, ныне работающий с молодежкой «Интера».