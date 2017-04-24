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Руководство «Интера» не приняло отставку Пиоли

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: тренеры, Интер, Пиоли Стефано
Сегодня, 12:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли подавал в отставку после поражения «нерадзурри» от «Фиорентины» (4:5), сообщают в Италии. Специалист был так расстроен, что выразил готовность покинуть клуб, однако руководство «черно-синих» отставку не приняло. 

Теперь всё будет решать следующая игра с «Наполи», которая состоится 30 апреля. Пиоли уже сказал, что готов подать в отставку снова, если команда проиграет неаполитанцам. В таком случае команду до конца сезона возглавит Стефано Векки, ныне работающий с молодежкой «Интера».

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