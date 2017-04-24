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Зидан: «Когда сравниваешь счет в меньшинстве, надо думать немного больше»

Матч: РеалРеал2 : 3БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Зидан Зинедин
Сегодня, 08:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 33-го тура Примеры с «Барселоной» (2:3).

«Нам нечему радоваться. У „Реала“ было много моментов, но мы не смогли закончить игру, контролируя ее.

Мы разочарованы результатом. Когда ты делаешь счет 2:2 в меньшинстве, то нужно думать немного больше и защищаться вместе. Думали, что можем забить третий гол, но случилось то, что случилось.

Я должен еще раз пересмотреть матч, хотя я ничего бы не изменил. Борьба в чемпионате продолжается, и „Реалу“ нужно думать о следующем матче.

Месси сделал результат для „Барселоны“. Он забил дважды, но каталонский клуб - это не только Месси».

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