Зидан: «Когда сравниваешь счет в меньшинстве, надо думать немного больше»
Сегодня, 08:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 33-го тура Примеры с «Барселоной» (2:3).
«Нам нечему радоваться. У „Реала“ было много моментов, но мы не смогли закончить игру, контролируя ее.
Мы разочарованы результатом. Когда ты делаешь счет 2:2 в меньшинстве, то нужно думать немного больше и защищаться вместе. Думали, что можем забить третий гол, но случилось то, что случилось.
Я должен еще раз пересмотреть матч, хотя я ничего бы не изменил. Борьба в чемпионате продолжается, и „Реалу“ нужно думать о следующем матче.
Месси сделал результат для „Барселоны“. Он забил дважды, но каталонский клуб - это не только Месси».
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