Комбаров: «В „Спартаке“ никто не ликует, еще рано»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подчеркнул, что в чемпионате еще ничего не решено, а потому «красно-белым» нельзя расслабляться.

«В команде никто не ликует. Еще рано. Отрыв от конкурентов у нас, конечно, хороший. Но никакой эйфории. Сразу после матча с „Зенитом“ Массимо Каррера сказал, что ничего еще не решено, что впереди много игр и нельзя расслабляться.

Сейчас каждый матч — испытание. Взять ту же встречу с „Зенитом“. Сама вывеска, антураж матча… То, что творилось до начала, и сама игра высосали из нас много эмоций. Мы отдали на поле все, что было. Да все встречи такие. На „Открытие Арену“ всегда приходит много болельщиков. Они гонят нас вперед. Накал в каждом матче. А „Зенит“ — наш прямой конкурент, игра с ним была за шесть очков. Здесь о напряжении даже говорить не стоит. Оно было максимальным.

Следующий тур? Мы разбирали игру „Урала“, тщательно готовились. Жду нашей победы».

За 6 туров до финиша «Спартак» опережает ЦСКА на 7 очков, а «Зенит» - на 8.