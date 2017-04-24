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Глава судейского комитета: «Докажите, что Еськов что-то взял у „Зенита“!»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Еськов Алексей
Сегодня, 15:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал работу арбитра Алексея Еськова на матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал».

В той игре Еськов удалил троих футболистов гостей. После матча представители «Урала» были крайне недовольны действиями рефери, а президент клуба Григорий Иванов и вовсе заявил, что будет добиваться пожизненной дисквалификации судьи из Москвы.

– Как оцените ошибки Еськова? Не было ли предвзятости в его действиях?

А что вы вкладываете в понятие «предвзятость»?

– Бытует мнение, что «Урал» владел преимуществом в день открытия стадиона в Санкт-Петербурге…

И в этой ситуации судья решил, что надо помочь «Зениту»?! То есть в связи с открытием стадиона надо помочь хозяевам?

– Это предположение.

Вы знаете, я Еськова дураком не считаю! Я ответил на ваш вопрос?

– Вполне.

Чтобы обвинять человека в предвзятости, надо иметь доказательства. С вашей точки зрения, «Зенит» поработал с арбитрами?

– Я этого не утверждаю.

Но если говорить о предвзятости, нужно доказать, что Еськов что-то взял. Иначе не нужно говорить о таких вещах! О серьезных ошибках – пожалуйста, говорите. А вот о предвзятости… Докажите! 

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