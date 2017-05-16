Лапочкин: «Когда фанаты после игры „Амкар“ — „Спартак“ побежали на поле, стало не по себе»

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16 мая 2017, 22:31

Судья матча «Амкар» – «Спартак» рассказал об атмосфере на игре, которую московский клуб проводил уже в ранге чемпиона.

«Всегда приятно участвовать в таких матчах. Была праздничная атмосфера, полный стадион. „Спартак“ вышел и играл так, как обычно играет. Спортивный результат превалировал. Но общаться было проще – игроки вели себя более корректно, поэтому я получил удовольствие от матча, антуража, от всего, что было.

Мы готовились к провокациям во время матча, может, на поле бы выбежали болельщики, но во время игры болельщики вели себя корректно. Когда я дал финальный свисток, увидел толпу, бегущую на поле, стало немного не по себе, не буду скрывать. Но болельщики были неагрессивны, мы решили спокойно идти в туннель. Какой смысл оставаться на поле, когда праздник на поле».