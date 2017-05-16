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Лапочкин: «Когда фанаты после игры „Амкар“ — „Спартак“ побежали на поле, стало не по себе»

16 мая 2017, 22:31
АмкарЛоготип футбольный клуб Амкар (Пермь)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Судья матча «Амкар» – «Спартак» Сергей Лапочкин рассказал об атмосфере на игре, которую московский клуб проводил уже в ранге чемпиона.

«Всегда приятно участвовать в таких матчах. Была праздничная атмосфера, полный стадион. „Спартак“ вышел и играл так, как обычно играет. Спортивный результат превалировал. Но общаться было проще – игроки вели себя более корректно, поэтому я получил удовольствие от матча, антуража, от всего, что было.

Мы готовились к провокациям во время матча, может, на поле бы выбежали болельщики, но во время игры болельщики вели себя корректно. Когда я дал финальный свисток, увидел толпу, бегущую на поле, стало немного не по себе, не буду скрывать. Но болельщики были неагрессивны, мы решили спокойно идти в туннель. Какой смысл оставаться на поле, когда праздник на поле».

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Все комментарии
makkie
makkie
17 мая 2017 в 10:13
Бригада Лапочкина кстати идеально отсудила встречу, никаких вопросов!
EAGinLE
EAGinLE
17 мая 2017 в 01:14
ОткрытиеАрену пусть топчут , а про региональные газоны нужно забыть , там свои фаны есть .
Шуnя771
Шуnя771 ответ serh62 (комментарий удален) (раскрыть)
17 мая 2017 в 00:11
За это - плюсан))
Шуnя771
Шуnя771 ответ stlouis (раскрыть)
17 мая 2017 в 00:09
За справочку спасибо...)) За каким судьей не водится "футбольный грешок",? Наверное Лапочкин не исключение... А тут толпа прет..., не сразу вспоминаются орфографические тонкости, душу переполняет радость. что ноги унес.. в туннель или тоннель как там надо...)) в Его случае)
Caniggia
Caniggia
17 мая 2017 в 00:03
Так и скажи - и двинул я тогда пожиже - не так ли, товарищ Лапочкин?
stlouis
stlouis ответ дурман (раскрыть)
16 мая 2017 в 23:52
Тоннель и туннель – равноправные орфографические варианты (т. е. это не разные слова, а разные варианты написания одного слова). В любом контексте возможно употребление любого из этих вариантов.
Наличие орфографических вариантов связано с историей слова: оно пришло к нам из английского языка, в котором словом tunnel был назван проход под Темзой, построенный французским инженером Брюнелем. В свою очередь английское tunnel, которое буквально означало 'дымоходная труба', восходит к французскому tonnelle – уменьш. от tonne 'бочка' (отсюда же, кстати, и слово тонна). В XVI веке слово tonnelle уже встречается во французских текстах в значении 'труба' (в частности, 'подземная труба'), развившимся, по-видимому, из значения 'бочка (лежащая на боку) без дна'.
В русском языке слово туннель (тоннель) известно с середины XIX века, при этом различное написание уже тогда фиксировалось словарями.
Грамота.ру
ДикийТип
ДикийТип ответ serh62 (комментарий удален) (раскрыть)
16 мая 2017 в 23:12
а тебе за твои крики о помощи в виде нажатия сноски "караул")
ДикийТип
ДикийТип ответ serh62 (комментарий удален) (раскрыть)
16 мая 2017 в 23:08
    Absinthe2
    Absinthe2
    16 мая 2017 в 22:50, ред.
      jobss
      jobss ответ дурман (раскрыть)
      16 мая 2017 в 22:44
      Допустимы два варианта: туннель и тоннель
      mat73
      mat73
      16 мая 2017 в 22:39
      Испугался наверное Лапушкин , что наверно ему ща за все предыдущие грехи)))
      Зе Луиш
      Зе Луиш
      16 мая 2017 в 22:39, ред.
        дурман
        дурман
        16 мая 2017 в 22:34
        Правильнее будет не туннель, а тоннель
        Гость
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