Адвокат: «Гол Снейдера? В моём возрасте надо реагировать сдержаннее»

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10 июня 2017, 05:22

Главный тренер сборной Нидерландов отметил, что эмоционально отреагировал на гол полузащитника в его рекордном 131-м матче за сборную. В этой отборочной встрече ЧМ-2018 Нидерланды одержали победу над Люксембургом (5:0).

«Я отреагировал эмоционально. На меня накатили эмоции уже во время исполнения гимна страны. Это из-за моего возраста, но мне следует быть с этим осторожнее.

Передачи Снейдера до сих пор исключительно хороши. В мире не так много игроков, кто может с ним сравниться. Мы должны использовать его умения как можно дольше.

В матче против Франции он может выйти на другой позиции. Мы внимательно проследим, чтобы все игроки были готовы к этой встрече. Нидерланды должны выйти на первое место. Первые две игры с Францией и Болгарией очень важны», — сказал Адвокат.