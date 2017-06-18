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Мутко: «Мне понравилось, как сработала система видеоповторов»

18 июня 2017, 22:38
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 2Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал использование технологии видеоповторов в матче Португалия – Мексика (2:2) на Кубке Конфедераций. Речь об отмененном из-за офсайда гола Пепе.

«Мне понравилось, как работала система, не было никакой большой задержки. Цена гола имеет очень высокое значение, и то, что на повторе увидели и зафиксировали „вне игры“, это здорово, это разгружает арбитра, разделяет ответственность. Все проходит быстро и оперативно, прошли секунды и все решения приняли. Сейчас все тестируют, и за этим будущее, это хорошее новшество у ФИФА».

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Все комментарии
косой
косой
19 июня 2017 в 16:52
То он кричит что не нужно этого то ему понравилось маразм что ли у него старческий
sir_Alex
sir_Alex
19 июня 2017 в 11:03
Мутко впереди планеты всей!
weinmar
weinmar
19 июня 2017 в 05:32
Что б ты понимал в колбасных обрезках, дилетант?!
Russian_spb
Russian_spb
18 июня 2017 в 23:58
мне тоже понравилась эта система.
конечно, остаются спорные моменты типа первого гола чтлийцев, но тут уж 50/50.
как много бы ошибочных решений не было бы принято, будь эта система раньше.
mat73
mat73
18 июня 2017 в 23:14
Мутко счастлив, и это главное для российского болельщика)))
DXTK
DXTK
18 июня 2017 в 22:50
    Aris
    Aris
    18 июня 2017 в 22:43
    А вот в матче Чили-Камерун возникли споры!
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