Мутко: «Мне понравилось, как сработала система видеоповторов»

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18 июня 2017, 22:38

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал использование технологии видеоповторов в матче Португалия – Мексика (2:2) на Кубке Конфедераций. Речь об отмененном из-за офсайда гола Пепе.

«Мне понравилось, как работала система, не было никакой большой задержки. Цена гола имеет очень высокое значение, и то, что на повторе увидели и зафиксировали „вне игры“, это здорово, это разгружает арбитра, разделяет ответственность. Все проходит быстро и оперативно, прошли секунды и все решения приняли. Сейчас все тестируют, и за этим будущее, это хорошее новшество у ФИФА».