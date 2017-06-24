«Мы – фавориты»! Как обыграть дерзких мексиканцев?

Футболисты сборной Мексики без лишней скромности заявляют – сегодня они фавориты. А «Соккер.ру» подталкивает их к поражению, ведь только успех устроит Россию.

Выиграть первый тайм

У ацтеков был бог Тексистекатль, самый сильный и мудрый старец. Но когда ему пришлось пожертвовать собой, бросившись в костер, чтобы стать солнцем, не хватило духу. Вместо него в светило переродился бог проказы – уродливый Нанауацин. Тексистекатль из-за чувства стыда бросился следом в костер и стал Луной. Вся суть сборной Мексики в этой древнем мифе.

Любой готов пожертвовать собой, и для каждого трусость на поле будет позором. В результате, что для их темперамента парадоксально, предпочитают аккуратно стартовать. Мексика не привыкла пропускать быстрые голы. Значит, надо организовать неудобный для «Эль Три» поворот. Когда недавно Брэдли из сборной США забил им на шестой минуте, мексиканцам было неуютно даже на неудачливом для американцев гостевом стадионе.

Игра в атаке с первых минут будет большим плюсом для команды Черчесова. Россия против Новой Зеландии 57 % времени владела мячом, и чем активнее играли – тем ближе были к голам, пусть и в результате контратак. Мексиканцы физически крепкие, увлекающиеся, поэтому России надо учесть горький опыт игры с Португалией. Нельзя отдавать пространство и ждать у своей штрафной площади. Нельзя играть без мяча, ведь России нужно больше попыток для гола, чем элитным сборным.

Во втором матче Кубка Конфедераций хозяева поля с первых минут отдали мяч сопернику – получилось 42 % владения в итоге с португальцами, и даже активизация после перерыва не спасла, ведь моменты-то не создали. И быстрый пропущенный мяч не отыграли. Мексиканцы, если пропустят и разозлятся – опасные ребята. Но сборная России, когда долго не может забить, обычно себя переломить уже не в состоянии. Лучше быстро отличиться и рискнуть, чем не рисковать и вылететь из Кубка Конфедераций. Черчесов говорил о психологических изменениях после трусливого Евро-2016? Пусть на поле докажут.

Организовать высокий прессинг

Мексика, если атакует, то отчаянно, широко, большим числом. Высокий прессинг нужен, ведь Россия не играет чистым первым или вторым номером. А соперников предпочитает давить, когда играет основой. Такой у них стиль, выработанный благодаря многолетнему статусу фаворитов в своем регионе. В матче против Новой Зеландии экспериментальный состав Осорио вдавил после перерыва соперника в его штрафную площадь. России подобное позволять нельзя, ведь даже Португалия дрогнула под давлением – мексиканцы не огромные, но жилистые.

Сборная России, хоть не уступает в росте и весе, нередко принимает дикие решающие промахи в обороне, поскольку один в один обыграть Васина или Кудряшова могут многие. А показательно цепкий Джикия не в состоянии заставить Глушакова и Головина грамотно сыграть в опорной зоне, как это делает Эррера. Высокий прессинг нужен, чтобы минимизировать количество атак соперника. Португалия почти сорок раз дошла к чужим воротам против России. У Новой Зеландии было больше двух десятков подходов. У Мексики в двух случаях – больше трех десятков, но где-то посередине по активности.

Любят атаковать, надо лишить их такой роскоши. Тем более, у «Эль Три» может быть на одного человека в атаке больше, ведь оба латераля умеют играть высоко. Впрочем, основного правого Сальседо не будет из-за травмы, но его сменщик ведь захочет себя проявить. Так что надо пользоваться опытом Новой Зеландии. Пока у команды, которую Россия обыграла, хватало сил – активно давили, простыми передачами выходили вперед и создавали моменты. А иссяк высокий прессинг – Мексика забрала волевую победу. Португальцы, к слову, три очка так же потеряли – не дотерпели.

Использовать бардак в их обороне

Мексика обороняется хуже России. Вы правильно прочитали. Считайте сами. Португалия создала два гола и нанесла пять точных ударов по воротам Очоа. Новая Зеландия, которая лишь дважды потревожила Акинфеева, против мексиканцев заработала гол, и четырежды попала в створ соперника. Помним, что Игорь пережил всего 8 ударов в двух матчах, но если в этом пункте практически равенство, как можно считать оборону соперника сильнее?

Конечно, делаем поправку на разницу в составах Мексики в двух турах, но в любом сочетании Диего Карлос и Эктор Морено – защитники «Эспаньола» и ПСВ, не «Челси» и «Ювентуса», а Араухо начудил так, что сегодня его пустят на поле только из-за травм коллег. У Вуда было две попытки перед тем, как он воспользовался дикой ошибкой мексиканцев – именно Араухо корявым выносом фактически вывел новозеландца один на один.

Если Новая Зеландия может создавать моменты у ворот Мексики, пусть и в ослабленном составе, что помешает России? Если поставить Полоза и Смолова, если не забывать о Миранчуке – пригодится любой игрок с хорошим пасом, перестроиться в центре поля, чтобы Глушаков больше атаковал – можно огорчить Очоа, который сегодня вернется в основу сборной Мексики после отдыха. У Мексики, как часто бывает у американских сборных, защита истеричная и не строгая.

Кроме того, обратите внимание на тактический изъян – Осорио нравится, когда центрбеки располагаются широко. То есть у Смолова будет пространство, если обыграть опорника. Как показывают тепловые карты перемещений, еще есть проблемы с фланговыми акцентами. Неплохо, учитывая неидеальный футбол Жиркова и Самедова. Тактически оборона Мексики на уровне российской, быть может, по построениям и современности тактики даже хуже. Плохо, что их атака заметно разнообразнее – Вела, Хименес, Эрнандес, Лайюн и Гуадрадо опасные, но если Россия собирается победить, то в первую очередь должна атаковать, особенно с учетом повреждения Морено и травмы Сальседо.

Подготовиться к двум схемам

Черчесов выберет расстановку «3-5-2». Если не ставить двух форвардов на поединок, где устоит только победа, то зачем вообще время у людей отнимать? А вот у мексиканцев есть два варианта. Против Португалии они сыграли в два центральных защитника, но предвосхитили ошибку России – поставили тройку в атаку и нашли моменты у владений Патрисиу.

Но даже с чемпионами Европы опорник Эррера играл глубоко. Гораздо глубже, чем Глушаков в двух матчах. Номинальная схема «4-3-3» превратилась у Мексики в смелую «3-4-3». А против Новой Зеландии решили сыграть сразу в три защитника, но на деле получилось «1-3-6». Странная схема, но соперник не мешал Рейесу – во втором матче Диего играл в центре поля, не в обороне, работать связующим звеном.

Араухо тоже смело выносил мяч вперед – не считая одного промаха, Сальседо и Аланис не спешили в атаку, первый еще и быстро ушел, но все остальные футболисты выстроились у чужой штрафной по периметру, когда пришлось отыгрываться после перерыва. Фиксируем, что при любой схеме мексиканцы тяготеют к массированной атаке и к подстраховке защиты с помощью опорника.

Ориентировочные составы Мексики:

По схеме «4-3-3»: Очоа – Лайюн (Диего Рейес), Диего Рейес, Араухо (Морено), Аланис (Лайюн) - Джонатан Дос Сантос, Эррера, Гуардадо - Вела, Хавьер Эрнандес, Рауль Хименес.

По схеме «3-4-3»: Очоа - Араухо, Диего Рейес, Морено (Аланис) - Джонатан Дос Сантос, Эррера, Гуардадо, Лайюн - Вела, Хавьер Эрнандес, Перальта.

Черчесов не знает, какую модель выберет Осорио. И если не подготовится к разным вариантам – быть беде. Ведь обратите внимание, что Эрнандес на турнире показал настырность – Чичарито всегда таким был, Дос Сантос понравился в первой игре с Португалией в созидании, у Эрреры неплохо получилось в опорной зоне, а выбор форвардов у Мексики шире, хотя не сказать, что разнообразнее. Если к кадровому козырю Осорио добавить тактический провал Черчесова – задача на матч станет не решаемой.

Почему Мексику считают фаворитом против России?

Тактический разбор Мексики подсказывает, что у них, кроме свежести – многие основные игроки отдохнули в прошлом туре, есть также лучше организованная атака. Но только атака. Матчи против португальцев и новозеландцев не доказали, что латиноамериканцы в целом сильнее сборной России. Но у команд достаточно различий. Одна эмоциональная – вторая скучная. Одна смело меняет тактику и состав – вторая держится за одну схему.

Одна легко и непринужденно атакует – у второй с этим огромные проблемы. У сборной Мексики игроки резче, чем у Черчесова, но вялость надо компенсировать желанием. Плохо, что российские футболисты так кротко сыграли с португальцами, но сегодня их спасет только наглость на уровне соперника. Мексика – неординарная, эмоциональная – дважды к драке не нужно приглашать, и необычная для европейского глаза команда. Они веселые, как ансамбль мариачи, Осорио не случайно сказал, что боится играть на ничью – это верный шаг к поражению.

Ведь за колоритностью нет невероятного класса исполнителей или тактической выучки. Обманывают эксперты, которые видят у Мексики строгость - их центральные защитники могут сбиться в кучу так же, как у России. Фланги слабенько защищаются, в центре поля не хватает организатора атак, есть разрыв. У Мексики достаточно ошибок у своих ворот, их могут захлестнуть эмоции. Поэтому России, прежде всего, впервые на турнире надо сыграть ярко и смело – нужно атаковать и побеждать, удивляя болельщиков. Возможно, это первый и последний Кубок Конфедераций в истории сборной, нет смысла беречься и ждать. Нужна победа, чтобы турнир для команды продолжился.