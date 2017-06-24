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Черчесов: «Надо чуть успокоиться и всё проанализировать»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Черчесов Станислав
Сегодня, 20:13 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Кубка Конфедераций против команды Мексики, поражение в котором (1:2) оставило россиян за бортом турнира:

«Мы эмоции доставили зрителям. К сожалению, игра сложилась не в нашу пользу. Понятно, что нельзя гол пропускать в такой ситуации. Ну и красная карточка. Много нюансов. Хотя все равно до последнего играли, хотели сравнять счет, но не получилось.

Что могу сказать Акинфееву, и в чем природа ошибки? Мы ошибки не ищем, а играем в футбол и стараемся играть на максимуме. Все остальное разберем в спокойной обстановке. Декларировали, что хотим бороться за Кубок и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись. Теперь точно знаем, над чем нам работать. Есть над чем. Надо чуть успокоиться и все проанализировать».

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