Черчесов: «Надо чуть успокоиться и всё проанализировать»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Кубка Конфедераций против команды Мексики, поражение в котором (1:2) оставило россиян за бортом турнира:
«Мы эмоции доставили зрителям. К сожалению, игра сложилась не в нашу пользу. Понятно, что нельзя гол пропускать в такой ситуации. Ну и красная карточка. Много нюансов. Хотя все равно до последнего играли, хотели сравнять счет, но не получилось.
Что могу сказать Акинфееву, и в чем природа ошибки? Мы ошибки не ищем, а играем в футбол и стараемся играть на максимуме. Все остальное разберем в спокойной обстановке. Декларировали, что хотим бороться за Кубок и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись. Теперь точно знаем, над чем нам работать. Есть над чем. Надо чуть успокоиться и все проанализировать».
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один год остался, ещё ничего не потеряно, так что лучше уволить это усатое чудо.
кандидаты в тренеры сборной России.
1) Бердыев - просто отличный тренер.
2) Карпин - тренер не очень, но зато мотиватор какой, если в сборной все кривые, этот хотя бы настроит их.
3) какой-то иностранец, варианты Жардим, Почеттино, Пеллегрини.
один год остался, ещё ничего не потеряно, так что лучше уволить это усатое чудо.
кандидаты в тренеры сборной России.
1) Бердыев - просто отличный тренер.
2) Карпин - тренер не очень, но зато мотиватор какой, если в сборной все кривые, этот хотя бы настроит их.
3) какой-то иностранец, варианты Жардим, Почеттино, Пеллегрини.
Так и в сборной- нет результата, нужен новый тренер.
Однозначно, нужно менять вратаря, пусть и будет классом ниже.
Акинфеев зазнался, играет без отдачи. А почему? Да конкуренции не чувствует. Привык, что в чемпионате его защищают, чуть ли не в ранг святого возвели.
Результат налицо- как игра с иностранцами, хоть клуб, хоть сборная, Игорь стабильно вытаскивает из ворот.
Выпук в 2008 превозносят как мега достижение. А чего не вспоминаете как 2010 отбор проср...ли "герои" Евро-2008.
Или 2012 - лучше был? Может не балерун тупил в 2014? А в 2016 не вся сбродная провалилась?
Сейчас хотя бы не мучаются на поле, как в 2016.
Конечно, вы их только допускаете.