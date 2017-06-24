Нигматуллин: «Вратарь класса Акинфеева не должен позволять себе такие ошибки»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал действия Игоря Акинфеева в моменте со вторым голом в матче Кубка Конфедераций-2017 с командой Мексики.

«Печальный эпизод у наших ворот возник абсолютно из ничего. В той ситуации нужно было выходить и подчищать „свечу“, но чем угодно, только не ногой – головой и коленом. Возможно, даже были шансы поймать мяч в штрафной. Головой было бы самым действенным.

Все печально для сборной России. Второй гол на турнире пропускаем после ошибки Акинфеева – с Португалией, теперь – здесь. Вратарь с его классом не должен позволять себе такие моменты. Мы создаем новую команду, и с победами гораздо легче двигаться вперед. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что мы исправим ситуацию», - сказал Нигматуллин.