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Нигматуллин: «Вратарь класса Акинфеева не должен позволять себе такие ошибки»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Нигматуллин Руслан, Акинфеев Игорь
Сегодня, 19:40 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал действия Игоря Акинфеева в моменте со вторым голом в матче Кубка Конфедераций-2017 с командой Мексики.

«Печальный эпизод у наших ворот возник абсолютно из ничего. В той ситуации нужно было выходить и подчищать „свечу“, но чем угодно, только не ногой – головой и коленом. Возможно, даже были шансы поймать мяч в штрафной. Головой было бы самым действенным.

Все печально для сборной России. Второй гол на турнире пропускаем после ошибки Акинфеева – с Португалией, теперь – здесь. Вратарь с его классом не должен позволять себе такие моменты. Мы создаем новую команду, и с победами гораздо легче двигаться вперед. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что мы исправим ситуацию», - сказал Нигматуллин.

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