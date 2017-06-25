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Кришито: «Рад, что меня выбрали капитаном „Зенита“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Зенит, Кришито Доменико
Сегодня, 00:21 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник питерского «Зенита» Доменико Кришито заявил, что он доволен тем, что его выбрали капитаном команды.

«Могу сказать, что это большая ответственность. Счастлив, что выбор пал на меня. Я доволен решением главного тренера и попытаюсь оправдать возложенные на меня надежды.

Главная задача этого сбора — подготовка к сезону, восстановление идеальной физической формы к началу чемпионата. Товарищеские матчи, конечно, важны, но не настолько. Главное — подойти к чемпионату в полной готовности», – сказал Кришито.

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