30
Кришито: «Рад, что меня выбрали капитаном „Зенита“»
Сегодня, 00:21 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник питерского «Зенита» Доменико Кришито заявил, что он доволен тем, что его выбрали капитаном команды.
«Могу сказать, что это большая ответственность. Счастлив, что выбор пал на меня. Я доволен решением главного тренера и попытаюсь оправдать возложенные на меня надежды.
Главная задача этого сбора — подготовка к сезону, восстановление идеальной физической формы к началу чемпионата. Товарищеские матчи, конечно, важны, но не настолько. Главное — подойти к чемпионату в полной готовности», – сказал Кришито.
Другие материалы по теме:
Вчера
23 июня 2017
22 июня 2017
60
Или войдите через
А от Дзюбы аж фонит
С горки скинули мальчонка
Что же натворил Зенит