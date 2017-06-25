Кришито: «Рад, что меня выбрали капитаном „Зенита“»

Защитник питерского «Зенита» Доменико Кришито заявил, что он доволен тем, что его выбрали капитаном команды.

«Могу сказать, что это большая ответственность. Счастлив, что выбор пал на меня. Я доволен решением главного тренера и попытаюсь оправдать возложенные на меня надежды.

Главная задача этого сбора — подготовка к сезону, восстановление идеальной физической формы к началу чемпионата. Товарищеские матчи, конечно, важны, но не настолько. Главное — подойти к чемпионату в полной готовности», – сказал Кришито.