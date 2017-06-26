«Зенит» совершит ошибку на 70 миллионов?

В «Роме» завелся гениальный менеджер и может всучить Манчини двух разрушителей по цене форвардов. «Соккер.ру» проверяет, продумал ли «Зенит» свои трансферы?

С кем ведет переговоры «Зенит»?

Новый спортивный директор «Ромы» Мончи – создатель успешной в финансовом и трофейном смыслах «Севильи», захандрил в последнее время в родной Испании и выбрал Рим – город его романтической мечты. В своей профессии испанец без преувеличения – гений.

На его счету более сотни удачных сделок. Сразу скажем, что Мончи не аферист – если покупал Дани Алвеса за 550 тысяч евро, а потом отдавал «Барселоне» за 35.5 миллионов, то не пытался обмануть. Продавал ценного игрока и действовал в интересах «Севильи». Но на новом месте Мончи надо себя проявить. И проще всего это сделать, заработав для боссов «Ромы» огромные деньги еще до старта сезона.

И процесс запущен. Салах с учетом бонусов, которые на переговорах выбил Мончи – самый дорогой новичок в истории «Ливерпуля». А Паредес и Манолас, если «Зенит» закроет сделки на этой неделе, передав за них 70 миллионов евро, станут самыми дорогими центральным хавбеком и защитником, когда-либо проданными «Ромой» в одном пакете. Мончи за пару недель фактически закроет три первых места в рейтинге самых успешных продаж «Ромы».

Салах останется на первом месте, а Пьянича и Маркиньоса, за которых платили по 30 с хвостиком миллионов, вероятно, заменят новички «Зенита», если на каждого потратят по 35 миллионов евро в среднем. Так работают гении и мастера своего дела. Мончи в будущем не одного сильного игрока купит со скидками, и не сказать, что «Рома» развалится без Салаха, Паредеса и Маноласа. Но нам важнее выяснить, нужны ли они «Зениту» за такие деньги?

Как российские игроки отреагируют на новичков?

По слухам, у Маноласа зарплата будет на уровне четырех миллионов евро в год. Сейчас в «Роме» Костас получает 1.8 миллиона евро. Не удивительно, что грек отказал новому тренеру «Интера» Спаллетти, выбрал Санкт-Петербург и предложение «Зенита». У Паредеса зарплата в Риме вообще была смешной по меркам российского гранда – 700 тысяч евро в год. Молодой аргентинец в «Зените» может получать 3 миллиона, причем он как раз брыкается, надеясь на приглашение «Боруссии» из Дортмунда.

Причем заметьте, что у Парадеса контракт до 2019 года, он не может стоить невероятно дорого, но «Зениту» придется переплатить. А почему важно отметить зарплаты грека и аргентинца? «Зенит» спокойно выбрасывает на содержание неудачливого Файзулина больше двух миллионов в год, чуть меньше платят Юсупову, но это воспринимается российской частью команды нормально. А вот на зарплаты иностранцев хуже реагируют. Хави Гарсия перестал быть капитаном – у него самый высокий оклад, и не было заметно, чтобы в команде кто-то его поддержал в центральной зоне после ухода Витселя.

Также помним, что творилось, когда россияне в «Зените» узнали, сколько будет получать Халк. Появление в команде молодого иностранца с окладом в три миллиона и не старого легионера Маноласа с еще большей зарплатой может повлиять на настрой некоторых игроков, в том числе – иностранных. А если Кокорину и Дзюбе хватает ума подставиться после вылета сборной России глупой шуткой в адрес Черчесова – нельзя показать усы с улыбками на лицах и позже прикинуться шлангами, то им хватит ума заметить, что Маноласу платят больше.

Как так, он же какой-то защитник, а не великий нападающий с лимитным паспортом? Весельчаки «Зенита», учитывая желание Манчини набрать как новых россиян, так и легионеров, могут сформировать внутри раздевалки коалиции, и тогда начнется привычная для клуба смертельная битва. То есть приглашение ребят за 70 миллионов евро для конкретной команды – намек на скандальное прошлое даже без возвращения Денисова в состав.

«Зенит» правильно делает, что вернулся к огромным тратам?

Манчини также не отказался от идеи подписания Брозовича. За хавбека «Интер» заломит не меньшую цену, чем «Рома» за своих ребят. И хотя хорват явно не желает перебираться в Санкт-Петербург – мечтает о вариантах в АПЛ, у Маноласа тоже были другие приглашения. Но «Зенит» повторил тактику, с которой пришел за Халком и Витселем. Только бразилец и бельгиец были звездами португальской лиги, ими на тот момент постоянно интересовались большие клубы.

А сейчас «Зенит» покупает с переплатой молодого аргентинского полузащитника Паредеса, который половину матчей начинал на скамейке. И греческого защитника, сыгравшего сильный дебютный сезон в Серии А три года тому назад. Но затем Манолас сделал все, чтобы к нему потеряли интерес «Бавария» и «Ювентус». И пусть Мончи или вправду смог предложить грека грандам АПЛ, или технично запустил слухи о «Челси» и «Арсенале», чтобы поднять цену для «Зенита», разрушитель Костас обойдется новой команде слишком дорого.

В «Зените» обожают хвастаться умением зарабатывать деньги, и хотя Фурсенко таким заявлениям с первого дня на посту противоречил, отбить 70 миллионов евро, потраченные на игроков обороны и опорной зоны, играя в Лиге Европы, будет сложно. И Манолас, и Паредес – интересные футболисты, но если грек и аргентинец поймут, что сделали шаг назад – из Серии А в РФПЛ, или если их плохо примут, или если не пойдет игра у команды, то именно эти трансферы станут наиболее провальными в истории «Зенита».

С другой стороны, фиксируем, что дожили до момента, когда в РФПЛ без сумасшедшей зарплаты в качестве мотивации отказываются ехать даже разрушители. О форвардах, вроде Белотти и Джеко, никто в Санкт-Петербурге даже не заикается – этих нападающих в команде Манчини не будет. Может, и хорошо, поскольку у Роберто не всегда получается ставить игру, даже если его клубы щедры на трансферном рынке. Но фиксируем, что «Рома» купила Паредеса за 6 миллионов, Маноласа – за 13 миллионов.

Заплатила 19 миллионов, а теперь хочет 65-70, когда за столом переговоров «Зенит». Отобьют ли деньги ожидаемые новички, если Леандро отбивается от самого предложения, а Манолас, если оценить Паредеса в 20-25 миллионов – такова его максимальная цена для «Боруссии», станет самым дорогим новичком в истории российского футбола?