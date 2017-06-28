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Экс-игрок «Локомотива» Ибричич стал игроком «Домжале»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Локомотив М, Домжале, Копер, Ибричич Сенияд
Сегодня, 20:41 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывший игрок московского «Локмотива» Сенияд Ибричич подписал контракт со словенским «Домжале». Условия подписанного соглашения не разглашаются. Минувший сезон 31-летний Ибричич провел в другой команде Словении - «Копере».
Ранее сообщалось о том, что московский «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Джефферсоном Фарфаном.
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