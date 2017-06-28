Экс-игрок «Локомотива» Ибричич стал игроком «Домжале»

Бывший игрок московского «Локмотива» Сенияд Ибричич подписал контракт со словенским «Домжале». Условия подписанного соглашения не разглашаются. Минувший сезон 31-летний Ибричич провел в другой команде Словении - «Копере».

Ранее сообщалось о том, что московский «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Джефферсоном Фарфаном.