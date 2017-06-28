Лёв: «Мексика - команда другого калибра, нежели Камерун и Австралия»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча с Мексикой в рамках 1/2 финала Кубка Конфедераций.

«Мы рады, что вышли в полуфинал и будем играть против такой сильной команды, как Мексика. Мы кратко проанализировали нашу последнюю игру против Камеруна и уже начали готовиться к игре против мексиканцев. Это хорошо подготовленная команда, физически и технически сильная. Это команда другого калибра, нежели Австралия и Камерун, она сравнима с Чили, но для нас это будет хорошее испытание, ведь мы хотим выйти в финал.

Естественно, что на матч против Мексики я выпущу другую команду в сравнении с игрой против Камеруна и проведу беседу с некоторыми игроками. Было сложно смоделировать турнирные игры во время товарищеских матчей. Я давно знал, какой состав поедет играть на Кубок Конфедераций, а все решения, которые я принял, были правильными. Все ребята имеют конкуренцию внутри команды и выполняют все, что от них требуется».