Перес: «В первую очередь „Реал“ продлит контракт с Зиданом»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил о своем полном доверии главному тренеру команды Зинедину Зидану.

«Конечно, позициям Зидана ничего не угрожает. Первое, что мы сделаем, когда он выйдет из отпуска, так это продлим контракт с Зинедином.

Никто не знает клуб и положение дел в раздевалке лучше, чем Зидан. В этом его преимущество над всеми остальными и это помогло ему преуспеть.

Он много раз говорил, что не знает, останется ли в команде, чтобы СМИ не расспрашивали о будущем футболистов.

Я бы продлил с ним контракт, даже если бы „Реал“ не выиграл».