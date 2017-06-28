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Перес: «В первую очередь „Реал“ продлит контракт с Зиданом»
Сегодня, 11:54 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Реала» Флорентино Перес заявил о своем полном доверии главному тренеру команды Зинедину Зидану.
«Конечно, позициям Зидана ничего не угрожает. Первое, что мы сделаем, когда он выйдет из отпуска, так это продлим контракт с Зинедином.
Никто не знает клуб и положение дел в раздевалке лучше, чем Зидан. В этом его преимущество над всеми остальными и это помогло ему преуспеть.
Он много раз говорил, что не знает, останется ли в команде, чтобы СМИ не расспрашивали о будущем футболистов.
Я бы продлил с ним контракт, даже если бы „Реал“ не выиграл».
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Или войдите через
пока Спартак не сделал мне оффер(((
К сожалению постоянно выигрывать не получится и было бы хорошо, что бы президент не поступил с Зиданом, как с другими, ведь прогресс игроков и команды в целом виден на лицо.