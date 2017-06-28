Рейтинг@Mail.ru

Перес: «В первую очередь „Реал“ продлит контракт с Зиданом»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: тренеры, Реал, Зидан Зинедин , Перес Флорентино
Сегодня, 11:54 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил о своем полном доверии главному тренеру команды Зинедину Зидану.

«Конечно, позициям Зидана ничего не угрожает. Первое, что мы сделаем, когда он выйдет из отпуска, так это продлим контракт с Зинедином. 

Никто не знает клуб и положение дел в раздевалке лучше, чем Зидан. В этом его преимущество над всеми остальными и это помогло ему преуспеть.

Он много раз говорил, что не знает, останется ли в команде, чтобы СМИ не расспрашивали о будущем футболистов.

Я бы продлил с ним контракт, даже если бы „Реал“ не выиграл».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:06, редактировал Сегодня 12:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
07:54 Клозе: «Складывается впечатление, что Лёв никогда не устаёт» 8
05:51 Главный тренер «Славии»: «Здорово подписать такого игрока, как Данни» 6
Вчера
21:26 Бывший тренер «Эмполи» будет помогать Спаллетти в «Интере» 5
Александр Чистяков
Каррера и Бердыев – в топ-50 тренеров планеты!
​Каждое лето авторитетное британское издание FourFourTwo публикует рейтинг сильнейших тренеров в мире. «Соккер.ру» разбирается в рейтинге, где есть знакомые лица.
Комментариев: 30
07:16 Монтелла: «Доннарумма заслуживает того, чтобы ждать его решения» 7
26 июня 2017
Александр Чистяков
Гути пойдёт по стопам великих?
Молодежка «Реала» под руководством Гути завоевала требл по итогам сезона. «Соккер.ру» расскажет о прославленных тренерах, начавших свои карьеры в молодежном секторе.
Комментариев: 7
11:31 Слухи Сегодня будет объявлено о назначении де Бура на пост главного тренера «Кристал Пэлас» 3
08:46 Слухи Клинсманн может возглавить «Сандерленд» 5
24 июня 2017
07:14 Сколари: «Паулиньо не покинет „Гуанчжоу Эвергранд“» 1
02:59 Наставник «Ривер Плейт»: «Дриусси твёрдо намерен перейти в „Зенит“» 32
все материалы по этой теме
Турниры