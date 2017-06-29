Аллегри: «4 сезона в „Милане“ в целом были замечательными»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вспомнил о годах работы в «Милане», вместе с которым он стал чемпионом Серии A и обладателем Суперкубка Италии:

«Я сказал Берлускони: купим Ибрагимовича – возьмём скудетто. Так оно и произошло. Я благодарен Берлускони и Галлиани за то, что они взяли меня из „Кальяри“ и дали возможность работать с топ-игроками. Да, они были не молоды, но это были звёзды. Я никогда не стеснялся говорить как есть. На второй год моей работы, когда многие начинали вешать бутсы на гвоздь, у нас были трудности. В целом эти четыре сезона были замечательными. В первые два года я тренировал команду чемпионов, с которой очень бы хотелось работать на 6-7 лет раньше».

Недавно экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони признался, что был бы рад возвращению Златана Ибрагимовича в миланский клуб.