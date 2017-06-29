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Аллегри: «4 сезона в „Милане“ в целом были замечательными»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2010/2011, Заграница: тренеры, Милан, Ювентус, Кальяри, Аллегри Массимилиано , Ибрагимович Златан
Сегодня, 06:47 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вспомнил о годах работы в «Милане», вместе с которым он стал чемпионом Серии A и обладателем Суперкубка Италии:

«Я сказал Берлускони: купим Ибрагимовича – возьмём скудетто. Так оно и произошло. Я благодарен Берлускони и Галлиани за то, что они взяли меня из „Кальяри“ и дали возможность работать с топ-игроками. Да, они были не молоды, но это были звёзды. Я никогда не стеснялся говорить как есть. На второй год моей работы, когда многие начинали вешать бутсы на гвоздь, у нас были трудности. В целом эти четыре сезона были замечательными. В первые два года я тренировал команду чемпионов, с которой очень бы хотелось работать на 6-7 лет раньше».

Недавно экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони признался, что был бы рад возвращению Златана Ибрагимовича в миланский клуб.

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