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Пепе: «Роналду пожертвовал своими интересами, чтобы помочь Португалии»
Матч: Португалия0 : 0Чили
Сегодня, 10:06 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Защитник сборной Португалии Пепе поддержал форварда Криштиану Роналду после вылета из Кубка Конфедераций и поздравил его с рождением детей:
«Криштиану — наш капитан. Он пожертвовал своими интересами, чтобы быть с нами и отдать все свои возможности Португалии. К сожалению, мы не смогли достичь финала, хотя все очень этого хотели.
Дети — это Божье благословение. Я сам являюсь отцом, и очень рад за Криштиану. Это один из прекраснейших моментов в жизни, когда ты можешь обучать ребенка и вести его по жизни, когда он совершает первые шаги. Мы все за него рады».
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Плюс ко всему он звезда общепланетного масштаба - думаю процентов 50% всех болельщиков приходят на матчи смотреть именно его игру, а у Португалии еще матч на турнире - так что свои интересы он поставил выше как командных, так и болельщиков (повторюсь, думаю я на его месте поступил бы так же).