Пепе: «Роналду пожертвовал своими интересами, чтобы помочь Португалии»

Защитник сборной Португалии Пепе поддержал форварда Криштиану Роналду после вылета из Кубка Конфедераций и поздравил его с рождением детей:

«Криштиану — наш капитан. Он пожертвовал своими интересами, чтобы быть с нами и отдать все свои возможности Португалии. К сожалению, мы не смогли достичь финала, хотя все очень этого хотели.

Дети — это Божье благословение. Я сам являюсь отцом, и очень рад за Криштиану. Это один из прекраснейших моментов в жизни, когда ты можешь обучать ребенка и вести его по жизни, когда он совершает первые шаги. Мы все за него рады».