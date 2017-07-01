Рейтинг@Mail.ru

Чернов: «Возрастным защитникам ЦСКА может понадобиться помощь молодёжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, ЦСКА, Енисей, Чернов Никита, Березуцкий Алексей, Березуцкий Василий
Сегодня, 05:15 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Павел Молочный

Защитник ЦСКА Никита Чернов, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Енисей», прокомментировал своё возвращение в московский клуб, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона:

«Очень рад был вернуться в ЦСКА. Я целый год скучал по общению с нашими ребятами, по шуткам братьев Березуцких, так что мгновенно зарядился позитивом. Долго обсуждали, кто, где и как играл, поделились новостями, успехами.

Нужно как можно лучше подготовиться к официальным матчам, а лично мне хотелось бы для начала дебютировать за „армейцев“ в чемпионате страны. Сезон обещает быть долгим и непростым, и, думаю, нашим более опытным и возрастным защитникам может понадобиться помощь молодёжи, в том числе и моя».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
17:24 «Сибирь» пополнила заявку 12 игроками 4
Александр Чистяков
7 россиян, которые зачахли в «Зените»
Разговором об удачных российских подписаниях «Зенита» тема не раскрыта. «Соккер.ру» приводит негативные примеры: кто сгинул в запасе питерцев, попав в золотую клетку?
Комментариев: 46
29 июня 2017
Александр Ярёменко
Выздоровление сборной
Устали критиковать сборную России? А вот блогер «Сокер.ру» Александр Ярёменко отмечает положительную динамику в игре национальной команды и видит свет в конце тоннеля.
Комментариев: 1
04:54 Юрченко: «Почему не сложились отношения с Григоряном? Люди всё прекрасно видят» 8
28 июня 2017
23:54 ЦСКА предоставил недельный отпуск Васину и Головину 29
20:27 Артем Ребров: «Про чемпионство давно забыли» 23
13:33 Полоз: «Очень рад, что попал в такой великий клуб» 61
10:58 Портнягин хочет обрести второе дыхание в «Урале» 8
Станислав Горин
Смолов, Дзюба и пустота. Насколько хороши российские форварды?
Смолов не спас сборную, Портнягин ушел на реабилитацию в «Урал», на Кокорине предлагают не ставить крест. «Соккер.ру» изучает проблему российских нападающих.
Комментариев: 21
09:24 Семенов: «Судьи по-прежнему ошибаются, вспоминаю смешной пенальти в пользу „Спартака“» 127
все материалы по этой теме
Турниры