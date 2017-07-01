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Чернов: «Возрастным защитникам ЦСКА может понадобиться помощь молодёжи»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, ЦСКА, Енисей, Чернов Никита, Березуцкий Алексей, Березуцкий Василий
Сегодня, 05:15 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Павел Молочный
Защитник ЦСКА Никита Чернов, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Енисей», прокомментировал своё возвращение в московский клуб, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона:
«Очень рад был вернуться в ЦСКА. Я целый год скучал по общению с нашими ребятами, по шуткам братьев Березуцких, так что мгновенно зарядился позитивом. Долго обсуждали, кто, где и как играл, поделились новостями, успехами.
Нужно как можно лучше подготовиться к официальным матчам, а лично мне хотелось бы для начала дебютировать за „армейцев“ в чемпионате страны. Сезон обещает быть долгим и непростым, и, думаю, нашим более опытным и возрастным защитникам может понадобиться помощь молодёжи, в том числе и моя».
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