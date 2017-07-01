Чернов: «Возрастным защитникам ЦСКА может понадобиться помощь молодёжи»

Защитник ЦСКА Никита Чернов, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Енисей», прокомментировал своё возвращение в московский клуб, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона:

«Очень рад был вернуться в ЦСКА. Я целый год скучал по общению с нашими ребятами, по шуткам братьев Березуцких, так что мгновенно зарядился позитивом. Долго обсуждали, кто, где и как играл, поделились новостями, успехами.

Нужно как можно лучше подготовиться к официальным матчам, а лично мне хотелось бы для начала дебютировать за „армейцев“ в чемпионате страны. Сезон обещает быть долгим и непростым, и, думаю, нашим более опытным и возрастным защитникам может понадобиться помощь молодёжи, в том числе и моя».