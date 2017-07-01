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Андре Силва: «Хотел бы играть в финале, но Португалия будет стараться занять и 3-е место»

Матч: ПортугалияПортугалия-:-МексикаМексика
Начало матча: Завтра, 15:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Силва Андре
Сегодня, 14:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Нападающий сборной Португалии Андре Силва сообщил о том, что его команда ответственно подойдет к матчу за третье место с Мексикой на Кубке Конфедераций:

«Я бы хотел сыграть в финале, но это не значит, что мы не будем максимально ответственны в завтрашней встрече и не будем стараться занять третье место. Я представляю свою страну и приехал сюда, чтобы помочь моей команде. Все игроки получают положительный опыт, выступая на этом турнире. Мы делаем все необходимое, чтобы добиться завтра победного результата.

Роналду? Играть с лучшим игроком мира всегда приятно, но его здесь нет. Я и команда будем вкладываться и надеяться на победу. В первой игре мы испытывали трудности с мексиканцами, но мы сделали выводы и сыграем лучше в завтрашней встрече». 

Напомним, что португальцы уступили дорогу в финал сборной Чили.

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