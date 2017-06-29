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«Интер» потерял интерес к Настасичу
Сегодня, 00:09 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Миланский «Интер» больше не интересуется защитником «Шальке» Матия Настасичем. Футболист входил в планы миланского клуба, однако высокая стоимость футболиста - около 20 миллионов евро - отпугнула «Интер».
Напомним, что на данный момент «Интер» пытается подписать двух молодых форвардов «Дженоа» - 16-летнего Пьетро Пеллегри и 15-летнего Эдди Сальседо Мора.
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