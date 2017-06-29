«Интер» потерял интерес к Настасичу

Миланский «Интер» больше не интересуется защитником «Шальке» Матия Настасичем. Футболист входил в планы миланского клуба, однако высокая стоимость футболиста - около 20 миллионов евро - отпугнула «Интер».

Напомним, что на данный момент «Интер» пытается подписать двух молодых форвардов «Дженоа» - 16-летнего Пьетро Пеллегри и 15-летнего Эдди Сальседо Мора.