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Бони: «Думаю, что чёрная полоса осталась позади»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Бони Вильфрид
Сегодня, 12:14 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони, прошлый сезон отыгравший в «Сток Сити» на правах аренды, намерен побороться за место в заявке «горожан» в предстоящей кампании:

«В „Ман Сити“ у меня и месяца не было без травмы. Я постоянно получал повреждения. До этого со мной такого никогда не было. Никогда.

Но это футбол, тут случиться может всякое. Думаю, что черная полоса осталась позади.

Перед тем, как я отправился в „Сток“ Гвардиола сказал мне, что не выгоняет меня из клуба. Он сказал: „Мне нравится, как ты играешь, но я играю по схеме с одним нападающим, поэтому тебе будет трудно играть весь сезон, а тебе нужно играть, чтобы вернуть ритм, учитывая твои прошлые травмы“.

То, что я переживаю не самые простые времена, не значит, что я не знаю, как играть или забивать. Если забью много мячей в следующем сезоне, то быстро забуду обо всем этом».

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