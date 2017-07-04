«Анжи» проиграл венгерскому клубу на сборе

В товарищеском матче «Анжи» проиграл венгерской «Ньиредьхазе» со счетом 2:3. Ранее «Анжи» сыграл вничью с хорватской «Истрой».

«Анжи» - «Ньиредьхаза» - 2:3 (2:3)

Голы: Маркелов 17 (1:0), Дибиргаджиев, 41 - Резеш 20, Рудольф 22, 35.

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Брызгалов (Полуяхтов 46), Багаев, Мусалов (Фибел 46), Хубулов (Афонин 46), Гулиев (Карасев 46), Джамалутдинов (Данченко 46), Оха (Яковлев 46), Дибиргаджиев (Липартия 46), Маркелов (Базелюк 46).