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«Анжи» проиграл венгерскому клубу на сборе
Сегодня, 21:02 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В товарищеском матче «Анжи» проиграл венгерской «Ньиредьхазе» со счетом 2:3. Ранее «Анжи» сыграл вничью с хорватской «Истрой».
«Анжи» - «Ньиредьхаза» - 2:3 (2:3)
Голы: Маркелов 17 (1:0), Дибиргаджиев, 41 - Резеш 20, Рудольф 22, 35.
«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Брызгалов (Полуяхтов 46), Багаев, Мусалов (Фибел 46), Хубулов (Афонин 46), Гулиев (Карасев 46), Джамалутдинов (Данченко 46), Оха (Яковлев 46), Дибиргаджиев (Липартия 46), Маркелов (Базелюк 46).
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А то что-то без поражений в товарняках пошло,
а обычно чемпионы товарняков в чемпионате
потом просто ни о чем ) Тем злее будем дальше )
Порадовал Джамал Дибиргаджиев,
опять отличился,атаковали практически
все время наши,но контратаки венгров были
довольно опасными,что в итоге и привело к голам.....
В общем у Григоряна еще пару недель есть для стройки....