Рейтинг@Mail.ru

«Анжи» проиграл венгерскому клубу на сборе

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Ньиредьхаза, Анжи
Сегодня, 21:02 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В товарищеском матче «Анжи» проиграл венгерской «Ньиредьхазе» со счетом 2:3. Ранее «Анжи» сыграл вничью с хорватской «Истрой».

«Анжи» - «Ньиредьхаза» - 2:3 (2:3)
Голы: Маркелов 17 (1:0), Дибиргаджиев, 41 - Резеш 20, Рудольф 22, 35.

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Брызгалов (Полуяхтов 46), Багаев, Мусалов (Фибел 46), Хубулов (Афонин 46), Гулиев (Карасев 46), Джамалутдинов (Данченко 46), Оха (Яковлев 46), Дибиргаджиев (Липартия 46), Маркелов (Базелюк 46).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:21 «Тосно» одолел загребское «Динамо» 2
20:49 «Урал» проиграл «Партизану» на сборе 1
02 июля 2017
15:19 «Волгарь» завершил сбор двумя победами 1
14:36 «Ростов» уступил албанскому «Кукеси» в контрольном матче 43
12:36 Дзагоев, Васин и Головин присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии 50
30 июня 2017
21:32 Тульский «Арсенал» уступил «Аустрии» 2
21:23 «Урал» переиграл словенский «Целе» в контрольном матче 2
21:07 «Локомотив» с минимальным счётом проиграл «Риеке» 4
19:31 27 футболистов отправились в составе «Зенита» на сбор в Австрию 100
28 июня 2017
21:14 «Анжи» сыграл вничью с хорватской «Истрой» 9
все материалы по этой теме
Турниры