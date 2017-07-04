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«Урал» проиграл «Партизану» на сборе
Сегодня, 20:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В рамках сбора в Словении «Урал» проиграл в контрольном матче «Партизану» со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в концовке встречи с пенальти.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Кулаков, Емельянов, Димитров, Павленко, Глушков, Ильин, два игрока на просмотре.
На замену выходили: Лунгу, Ойеволе, Фидлер, Коробов, Меркулов.
В предыдущей встрече «Урал» переиграл словенский «Целе» со счетом 3:1.
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