«Урал» проиграл «Партизану» на сборе

В рамках сбора в Словении «Урал» проиграл в контрольном матче «Партизану» со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в концовке встречи с пенальти.

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Кулаков, Емельянов, Димитров, Павленко, Глушков, Ильин, два игрока на просмотре.

На замену выходили: Лунгу, Ойеволе, Фидлер, Коробов, Меркулов.

В предыдущей встрече «Урал» переиграл словенский «Целе» со счетом 3:1.