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«Тосно» одолел загребское «Динамо»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Тосно, Динамо Зб
Сегодня, 21:21 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки «Тосно» обыграл загребское «Динамо» со счетом 1:0. В предыдущем матче «Тосно» был сильнее «Вардара».

«Динамо» (Загреб) - «Тосно» - 0:1 (0:1)
Гол: Заболотный 30.

«Тосно»: Юрченко (Лукичев 71), Буйволов (Абазов 64), Кутин, Дугалич, Галиулин (Казаев 69), Кашчелан (Нуну Роша 90), Палиенко (Мухаметшин 57), Карницкий (Трошечкин 80), Заболотный (Альшин 57), Мелкадзе (Марков 57). Игрок на просмотре (Шахов 46).

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