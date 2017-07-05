Газзаев: «У меня есть очень много вопросов к РФС»
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев выступил на пресс-подходе в Государственной Думе.
«Не могу обойти и тему футбола. Хочу сразу сказать, что КК-2017 прошел великолепно с точки зрения организации и безопасности. Западные СМИ убедились, что наша страна может великолепно проводить крупные турниры. В 2010 году благодаря личному участию и авторитету нашего Президента мы получили право провести уникальный турнир. В России появилась прекрасная спортивная инфраструктура, тысячи рабочих мест, объекты социальной значимости – аэропорты, дороги. Страна преобразилась!
Но я бы хотел задать вопрос РФС. Почему за последние 10 лет у нас нет достижений на уровне сборной и клубов. Как известно, сильные клубы – сильная сборная. В 2005-2008 годах ЦСКА и „Зенит“ выиграли Кубок УЕФА, и сборная, чей костяк был создан из футболистов этих клубов, выиграла бронзу Евро-2008. Многие игроки потом уехали в сильные зарубежные команды. Сегодня – положение противоположное. Вопросов к РФС очень много: почему два чемпионата Европы, один ЧМ (а еще на один вообще не попали) и КК с точки зрения спортивного результата прошли провально.
В РФС должны проанализировать ситуацию. За восемь лет мы должны были подготовить сильную, молодую, мотивированную сборную. Но качественных изменений мы не увидели. И неслучайно скатились в рейтинге ФИФА в седьмой десяток – это антирекорд за столетнюю историю отечественного футбола. Хочется пожелать, чтобы РФС и тренерский штаб проанализировали ситуацию, тщательно проверили каждого кандидата. Молодым давали возможность проявить себя. А конкуренция всегда давала знак качества».
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Мы всей страной слышали: " Я могу честно сказать, что у меня такое же мнение как у Вас, Владимир Владимирович"))))
Хватит уже всех смешить.
https://www.youtube.com/watch?v=FHh_cQ00D4o
Мы всей страной слышали: " Я могу честно сказать, что у меня такое же мнение как у Вас, Владимир Владимирович"))))
Хватит уже всех смешить.
Сначала классически напомнить ВВ о своём существование.А затем вспомнить о достижениях понимаешь, за последние 10 лет.
Классический приспособленец.
"Не могу обойти и тему коррупции. В последнее время благодаря авторитету нашего Президента органы исполнительной власти стали жить намного лучше. Они устраивают автопробеги выпускников на гелендвагенах, у главного прокурора и его сыновей появилась прекрасная инфраструктура, тысячи фирм, объекты социальной значимости - отели в Турции и так далее.
Но я хотел бы задать им вопрос. Почему за последние 10 лет я с сыном развалил "Аланию" и вывел из нее 2.6 миллиардов рублей, а мне до сих пор не пришло даже повестки в суд? Почему ни я, ни генеральный директор, как оказалось, официально не имели никакого отношения к клубу, и на всех документах были подписи подставных лиц, но никого это даже не заинтересовало? Почему деньги расхищались мною в наглую и в открытую, агентские вознаграждения были в 10 раз больше, чем зарплаты игроков? Почему спонсор "Русгидро" закрыл на все глаза и даже не поинтересовался, куда уходили миллиарды рублей?
В Следственном комитете должны проанализировать ситуацию. За такие деньги мы должны были построить молодую, сильную, мотивированную команду. Но все деньги теперь лежат на моих зарубежных счетах. И, главное, я совершенно не стесняюсь открытого воровства и делаю вид, что мне интересен российский футбол, хотя на самом деле он интересен только моему кошельку."
Только не надо нам объединенных чемпионатов, ни с Бразилией, потому что далеко, ни с Германией, хоть и близко, но мы им и на фиг сдались. Нужны реальные дела, а не пустые советы и сотрясание воздуха. У нас все деятели хорошо знают, что российский футбол на задворках, но никто не желает и пальцем пошевелить для улучшения ситуации.
Мы всей страной слышали: " Я могу честно сказать, что у меня такое же мнение как у Вас, Владимир Владимирович"))))
Хватит уже всех смешить.
https://www.youtube.com/watch?v=FHh_cQ00D4o
Старший тренер молодежной сборной Николай Писарев огласил состав из 23 игроков для участия в молодежном Euro-2013. При этом четыре футболиста группы атаки - Александр Кокорин, Алан Дзагоев, Олег Шатов и Федор Смолов, довызванный вчера Фабио Капелло, - прибудут в команду после игры с Португалией 7 июня, то есть пропустят стартовый матч турнира c Испанией.
Полный список Писарева выглядит так:
вратари Николай Заболотный ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Брага", Португалия), Александр Фильцов ("Краснодар");
защитники Максим Беляев ("Ростов"), Тарас Бурлак ("Локомотив"), Иван Князев ("Торпедо"), Ибрагим Цаллагов ("Крылья Советов"), Никита Чичерин ("Динамо"), Георгий Щенников (ЦСКА);
полузащитники Шота Бибилов ("Волга"), Сергей Брызгалов ("Спартак"), Максим Григорьев ("Локомотив"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Емельянов ("Ильичевец", Украина), Александр Зотов ("Томь"), Юрий Кириллов ("Динамо"), Сергей Петров ("Краснодар"), Денис Черышев ("Реал", Испания), Шатов ("Анжи");
нападающие Максим Канунников ("Амкар"), Александр Кокорин ("Динамо"), Федор Смолов ("Анжи"), Павел Яковлев ("Спартак").
Кроме того, защитник Алексей Никитин ("Енисей"), хавбек Дмитрий Каюмов ("Спартак") и форвард Андрей Панюков ("Химки") полетят в качестве запасных.