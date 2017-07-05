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Газзаев: «У меня есть очень много вопросов к РФС»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Газзаев Валерий
Сегодня, 10:34 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев выступил на пресс-подходе в Государственной Думе.

«Не могу обойти и тему футбола. Хочу сразу сказать, что КК-2017 прошел великолепно с точки зрения организации и безопасности. Западные СМИ убедились, что наша страна может великолепно проводить крупные турниры. В 2010 году благодаря личному участию и авторитету нашего Президента мы получили право провести уникальный турнир. В России появилась прекрасная спортивная инфраструктура, тысячи рабочих мест, объекты социальной значимости – аэропорты, дороги. Страна преобразилась!

Но я бы хотел задать вопрос РФС. Почему за последние 10 лет у нас нет достижений на уровне сборной и клубов. Как известно, сильные клубы – сильная сборная. В 2005-2008 годах ЦСКА и „Зенит“ выиграли Кубок УЕФА, и сборная, чей костяк был создан из футболистов этих клубов, выиграла бронзу Евро-2008. Многие игроки потом уехали в сильные зарубежные команды. Сегодня – положение противоположное. Вопросов к РФС очень много: почему два чемпионата Европы, один ЧМ (а еще на один вообще не попали) и КК с точки зрения спортивного результата прошли провально.

В РФС должны проанализировать ситуацию. За восемь лет мы должны были подготовить сильную, молодую, мотивированную сборную. Но качественных изменений мы не увидели. И неслучайно скатились в рейтинге ФИФА в седьмой десяток – это антирекорд за столетнюю историю отечественного футбола. Хочется пожелать, чтобы РФС и тренерский штаб проанализировали ситуацию, тщательно проверили каждого кандидата. Молодым давали возможность проявить себя. А конкуренция всегда давала знак качества».

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