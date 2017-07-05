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ЦСКА одержал волевую победу над «Вииторулом»
Сегодня, 20:21 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь
ЦСКА в контрольном поединке на сборе в Австрии обыграл румынский «Вииторул» из Констанцы.
«Вииторул» – ЦСКА – 2:4 (1:1)
Голы: Читу 14, Цэру 54 - Витиньо 43, Натхо 78, Головин 79, Витиньо 82.
ЦСКА: Помазун, Фернандес, Васин, А. Березуцкий (Набабкин 76), В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин (Миланов 83), Натхо (Кучаев 86), Витиньо (Оланаре 83), Чалов (Дзагоев 63).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Ранее «армейцы» в контрольном матче одержали победу над сербским «Партизаном».
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Я бы только радовался,два гранда за год с небольшим-Челси и Виторолом !
Только что-то горелым потянуло ))
занятия по кунг-фу в это время было?
нас это радует.!!!
Поздравляю с великой победой,без великого вратаря !