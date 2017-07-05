ЦСКА одержал волевую победу над «Вииторулом»

ЦСКА в контрольном поединке на сборе в Австрии обыграл румынский «Вииторул» из Констанцы.

«Вииторул» – ЦСКА – 2:4 (1:1)

Голы: Читу 14, Цэру 54 - Витиньо 43, Натхо 78, Головин 79, Витиньо 82.

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Васин, А. Березуцкий (Набабкин 76), В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин (Миланов 83), Натхо (Кучаев 86), Витиньо (Оланаре 83), Чалов (Дзагоев 63).

Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Ранее «армейцы» в контрольном матче одержали победу над сербским «Партизаном».