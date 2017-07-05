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Гол Базелюка позволил «Анжи» одолеть бухарестское «Динамо»
Сегодня, 19:59 | Источник: Твиттер ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь
«Анжи» на сборе обыграл бухарестское «Динамо» в контрольной встрече.
«Анжи» – «Динамо» Бухарест – 1:0 (0:0)
Голы: Базелюк 85.
«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Фибель, Брызгалов, Мусалов (Тетрашвили 82), Афонин, Яковлев (Хубулов 74), Карасев (Дибиргаджиев 72), Данченко, Липартия (Базелюк 46), Маркелов (Гулиев 60).
Главный тренер: Александр Григорян.
Предупреждения: Маркелов 58.
Накануне «Анжи» проиграл венгерской «Ньиредьхазе» со счетом 2:3.
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Только куда делся Чайковский ) Уже вторую игру без композитора играем )