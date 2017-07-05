Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Ляказетт - игрок «Арсенала» 29

Гол Базелюка позволил «Анжи» одолеть бухарестское «Динамо»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Анжи, Динамо Бух
Сегодня, 19:59 | Источник: Твиттер ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь

«Анжи» на сборе обыграл бухарестское «Динамо» в контрольной встрече.

«Анжи» – «Динамо» Бухарест – 1:0 (0:0)
Голы: Базелюк 85.

«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Фибель, Брызгалов, Мусалов (Тетрашвили 82), Афонин, Яковлев (Хубулов 74), Карасев (Дибиргаджиев 72), Данченко, Липартия (Базелюк 46), Маркелов (Гулиев 60).
Главный тренер: Александр Григорян.

Предупреждения: Маркелов 58.

Накануне «Анжи» проиграл венгерской «Ньиредьхазе» со счетом 2:3.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:04
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:01
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:01
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:01
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
21:21 «Тосно» одолел загребское «Динамо» 6
21:02 «Анжи» проиграл венгерскому клубу на сборе 5
20:49 «Урал» проиграл «Партизану» на сборе 3
02 июля 2017
15:19 «Волгарь» завершил сбор двумя победами 1
14:36 «Ростов» уступил албанскому «Кукеси» в контрольном матче 43
12:36 Дзагоев, Васин и Головин присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии 50
30 июня 2017
21:32 Тульский «Арсенал» уступил «Аустрии» 2
21:23 «Урал» переиграл словенский «Целе» в контрольном матче 2
21:07 «Локомотив» с минимальным счётом проиграл «Риеке» 4
19:31 27 футболистов отправились в составе «Зенита» на сбор в Австрию 100
все материалы по этой теме
Турниры