Тюремное заключение Месси заменено штрафом в €250 тысяч

Как и ожидалось, испанский суд заменил тюремное заключение Лионеля Месси на штраф в размере порядка 250 тысяч.

Напомним, в июле прошлого года суд Барселоны обвинил футболиста и его отца в уклонении от уплаты налогов на сумму в 4,1 млн евро. Аргентинцу грозил 21 месяц тюрьмы, но позже прокуратура изменила свое решение, ограничившись наказанием в виде штрафа. Каждый день заключения обойдется Месси в 400 евро.