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Тюремное заключение Месси заменено штрафом в €250 тысяч

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 19:52 | Источник: reuters.com | Редакция: Роман Мельник

Как и ожидалось, испанский суд заменил тюремное заключение Лионеля Месси на штраф в размере порядка 250 тысяч. 

Напомним, в июле прошлого года суд Барселоны обвинил футболиста и его отца в уклонении от уплаты налогов на сумму в 4,1 млн евро. Аргентинцу грозил 21 месяц тюрьмы, но позже прокуратура изменила свое решение, ограничившись наказанием в виде штрафа. Каждый день заключения обойдется Месси в 400 евро.

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