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Тюремное заключение Месси заменено штрафом в €250 тысяч
Сегодня, 19:52 | Источник: reuters.com | Редакция: Роман Мельник
Как и ожидалось, испанский суд заменил тюремное заключение Лионеля Месси на штраф в размере порядка 250 тысяч.
Напомним, в июле прошлого года суд Барселоны обвинил футболиста и его отца в уклонении от уплаты налогов на сумму в 4,1 млн евро. Аргентинцу грозил 21 месяц тюрьмы, но позже прокуратура изменила свое решение, ограничившись наказанием в виде штрафа. Каждый день заключения обойдется Месси в 400 евро.
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У нас тут у самих коррупция на высшем уровне..
Летучий-Голландец.
Сегодня 19:10
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
Да мне пофиг
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Тебе пофиг что люди совершают преступления и остаются безнаказанными.
Это все испанский суд..
Главное, что все это прошло.
Заплатит эти 250 тысяч и живи спокойно
Хорошо, что эта неразбериха с налогами закончилась и можно теперь полностью переключится на футбол