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Будогосский: «Иванов, Вилков и Чистяков должны подтвердить свой высокий уровень»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Судейство, Будогосский Андрей, Вилков Михаил , Иванов Сергей , Чистяков Артём
Сегодня, 21:33 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал утверждение списка арбитров на первую часть следующего сезона.

«Утверждение о том, что Иванов и Вилков не допущены к работе на матчах Премьер-Лиги, является заведомо недостоверным. Сегодня в категории „А“ находятся три арбитра, которые в прошлом сезоне работали в Премьер-Лиге, - это Иванов, Вилков и Чистяков. Мы временно перевели их в эту категорию, потому что в последней части прошлого сезона ими были допущены достаточно серьезные ошибки. Если они подтвердят свой уровень профессионального мастерства, пригодный для Премьер-Лиги, они появятся в этих соревнованиях.

Это может произойти в ближайшее время, не обязательно на следующий день, но по истечении какого-то времени они вполне могут вернуться на матчи Премьер-Лиги. Хочу подчеркнуть, чтобы болельщики обратили внимание на недостоверность подобной информации».

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