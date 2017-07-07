30
РФС утвердил список арбитров на первую часть сезона в РФПЛ
Сегодня, 20:44 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Сергей Иванов
РФС опубликовал список судей, которые допущены до работы на матчах чемпионата России в первой части следующего сезона.
Категорию «Про» получили: Москалев (Воронеж), Николаев (Москва), Сельдяков (Балашиха), Соколов (Воронеж), Сухой (Люберцы), Турбин (Дмитров), Безбородов (Санкт-Петербург), Галимов (Улан-Удэ), Еськов (Москва), Карасев (Москва), Кукуян (Сочи), Куликов (Саранск), Лапочкин (Санкт-Петербург), Левников (Санкт-Петербург), Матюнин (Москва), Мешков (Дмитров).
Отметим, что Сергей Иванов и Михаил Вилков получили категорию «А» и не смогут работать на матчах РФПЛ. Ранее карьеру судьи завершил Александр Егоров.
Другие материалы по теме:
04 июля 2017
Александр Чистяков
На Кубке Конфедераций были протестированы видеоповторы. Нововведение прекрасное и долгожданное, но «Соккер.ру» увидел массу шероховатостей, которые нужно исправлять.
03 июля 2017
19:44 Официально Александр Егоров завершил карьеру судьи 38
02 июля 2017
01 июля 2017
27 июня 2017
23 июня 2017
22 июня 2017
60
Или войдите через
В остальном, знакомые всё лица!)
Гинер с миллером не позволят из убрать в фнл!