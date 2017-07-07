РФС утвердил список арбитров на первую часть сезона в РФПЛ

РФС опубликовал список судей, которые допущены до работы на матчах чемпионата России в первой части следующего сезона.

Категорию «Про» получили: Москалев (Воронеж), Николаев (Москва), Сельдяков (Балашиха), Соколов (Воронеж), Сухой (Люберцы), Турбин (Дмитров), Безбородов (Санкт-Петербург), Галимов (Улан-Удэ), Еськов (Москва), Карасев (Москва), Кукуян (Сочи), Куликов (Саранск), Лапочкин (Санкт-Петербург), Левников (Санкт-Петербург), Матюнин (Москва), Мешков (Дмитров).

Отметим, что Сергей Иванов и Михаил Вилков получили категорию «А» и не смогут работать на матчах РФПЛ. Ранее карьеру судьи завершил Александр Егоров.