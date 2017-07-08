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«Рубин» с разгромным счетом уступил «Арминии»
Сегодня, 18:16 | Редакция: Максим Коджеспиров
«Рубин» в товарищеском матче потерпел поражение от «Арминии» (0:4).
«Рубин» – «Арминия» – 0:4 (0:4)
«Рубин»: Рыжиков, Камболов, Бурлак (Кузьмин 46), Набиуллин (Кудряшов 46), Сорокин (Серхио Санчес 46), Бауэр (Самбрано 46), Гекдениз (Сонг 46), Оздоев (М’Вила 46), Цакташ (Рочина 46), Канунников, Жемалетдинов.
Предупреждение: Цакташ 19.
Напомним, что в первом туре чемпионата России «Рубин» сыграет с «Краснодаром».
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Рыжиков на сборах решил исчерпать весь лимит пропущенный мячей?))