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«Милан» на следующей неделе встретится с агентом Обамеянга
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Боруссия Д, Обамеянг Пьер-Эмерик
Вчера, 23:05 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Руководство «Милана» планирует на следующей неделе встретиться с агентом форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Итальянский клуб намерен согласовать с 28-летним форвардом условия личного контракта, а также сумму отступных.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова отпустить Обамеянга за 70 миллионов евро.
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