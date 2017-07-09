«Милан» на следующей неделе встретится с агентом Обамеянга

Руководство «Милана» планирует на следующей неделе встретиться с агентом форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Итальянский клуб намерен согласовать с 28-летним форвардом условия личного контракта, а также сумму отступных.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова отпустить Обамеянга за 70 миллионов евро.