Ньянг просит Райолу помочь ему с переходом в «Эвертон»

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг вернулся к сотрудничеству со своим бывшим агентом Мино Райолой и рассчитывает, что тот поможет ему перейти в «Эвертон».

Последние шесть месяцев 22-летний футболист провел в «Уотфорде» на правах аренды, но сейчас вернулся в итальянский клуб, где на него уже не рассчитывают.

Среди интересующихся игроком коллективов замечены «Торино» и «Фенербахче», однако французскому игроку очень понравилась английская Премьер-Лига, и он не хочет ее покидать.