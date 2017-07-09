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Ньянг просит Райолу помочь ему с переходом в «Эвертон»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Милан, Уотфорд, Ньянг М'Байе, Райола Мино
Вчера, 22:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг вернулся к сотрудничеству со своим бывшим агентом Мино Райолой и рассчитывает, что тот поможет ему перейти в «Эвертон».

Последние шесть месяцев 22-летний футболист провел в «Уотфорде» на правах аренды, но сейчас вернулся в итальянский клуб, где на него уже не рассчитывают.

Среди интересующихся игроком коллективов замечены «Торино» и «Фенербахче», однако французскому игроку очень понравилась английская Премьер-Лига, и он не хочет ее покидать.

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