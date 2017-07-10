Кокорин: «Если Черчесов у меня спросит, что означает жест, я спокойно всё объясню»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свой скандально известный «месседж», исполненный им на пару с одноклубником Артемом Дзюбой:

«Что хотел сказать с помощью „месседжа“? Честно говоря, не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж. Мы ни к кому не обращались, не хотели кого-то задеть. В конце прошлого сезоны мы договорились, что будем так праздновать голы. Только мы с Артемом (Дзюбой) и Кержом (Кержаковым) знаем, что это означает. Это наш секрет, за которым не таится ничего сверхъестественного. А люди начали писать что-то, даже не разузнав, что к чему. Попытались нас столкнуть лбами.

Не хотелось ли позвонить Черчесову и поговорить? Нет, потому что это выглядело бы как оправдание. Думаю, когда мы увидимся, то вместе посмеемся над этой ситуацией. Если он у меня спросит, что означает жест, я спокойно все Станиславу Саламовичу объясню. Не считаю, что мы тренера чем-то обидели».