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Комбаров: «Контрольная игра с „Динамо“ покажет, в каком состоянии мы подходим к сезону»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Арсенал Т, Комбаров Кирилл
Сегодня, 01:01 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Роман Мельник

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров оценил свое состояние перед началом нового сезона РФПЛ:

«Чувствую себя великолепно. На сборах проделали очень большой объем работы, и сейчас любые нагрузки воспринимаются организмом хорошо. У нас впереди есть еще неделя, чтобы окончательно набрать форму.

Думаю, что контрольная игра с „Динамо“ станет отправной точкой и покажет, в каком состоянии мы подходим к сезону».

Напомним, что «канониры» проведут матч первого тура РФПЛ 18 июля в Москве с «Локомотивом». Контрольная встреча с «Динамо» состоится 10 июля.

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