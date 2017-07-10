Комбаров: «Контрольная игра с „Динамо“ покажет, в каком состоянии мы подходим к сезону»

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров оценил свое состояние перед началом нового сезона РФПЛ:

«Чувствую себя великолепно. На сборах проделали очень большой объем работы, и сейчас любые нагрузки воспринимаются организмом хорошо. У нас впереди есть еще неделя, чтобы окончательно набрать форму.

Думаю, что контрольная игра с „Динамо“ станет отправной точкой и покажет, в каком состоянии мы подходим к сезону».

Напомним, что «канониры» проведут матч первого тура РФПЛ 18 июля в Москве с «Локомотивом». Контрольная встреча с «Динамо» состоится 10 июля.