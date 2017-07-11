ПАОК подтвердил аренду Мака

Пресс-служба греческого ПАОКа сообщила об аренде полузащитника «Зенита» Роберта Мака.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2017/18.

26-летний словак присоединился к «сине-бело-голубым» в 2016-м году и провел за «Зенит» 27 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.