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ПАОК подтвердил аренду Мака
Сегодня, 11:35 | Источник: ФК ПАОК | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба греческого ПАОКа сообщила об аренде полузащитника «Зенита» Роберта Мака.
Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2017/18.
26-летний словак присоединился к «сине-бело-голубым» в 2016-м году и провел за «Зенит» 27 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.
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