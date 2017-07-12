Бернардески: «Кто бы не хотел играть в „Ювентусе“?»

Вингер «Фиорентины» Федерико Бернардески, находящийся, по слухам, в шаге от перехода в «Ювентус», поделился мнением о туринском клубе:

«Я провел хороший сезон и значительно вырос как футболист, как и многие мои одноклубники в „Фиорентине“. Теперь нужно доказать свой рост на деле, и, если получится, продолжать развиваться. Я готов к этому.

Где продолжу? На сборах с „Фиорентиной“. „Ювентус“? А кто бы не хотел играть в „Ювентусе“? Пока ничего не знаю. Я спокоен и никуда не тороплюсь. Сейчас всё в руках клуба и моего агента».