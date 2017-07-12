Уго Санчес: «Хамесу не хватило характера для игры в „Реале“»

Бывший футболист «Реала» Уго Санчес считает, что перешедшему в «Баварию» полузащитнику Хамесу Родригесу не хватило характера:

«Хамесу требовалось доказать Зидану, что ему можно доверять в каждой игре, а не только в отдельных. Чтобы заиграть в „Реале“, нужно постоянно прибавлять, у вас должен быть твердый характер. Как раз этого Хамесу и не хватило».