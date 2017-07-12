Денайе: «Хочу в „Лион“, но „Манчестер Сити“ отправляет меня в „Жирону“»

22-летний защитник «Манчестер Сити» Джейсон Денайе сообщил о том, что клуб наотрез отказался продавать его в «Лион»:

«Они наложили вето на мой трансфер в „Лион“. „Манчестер Сити“ не хочет меня продавать, а если и согласится, то только с непомерными условиями. Поэтому, клубы хотят меня видеть только в аренде.

Не то чтобы я против, но мне хочется самостоятельно определять свое будущее. С этой точки зрения, „Лион“ для меня — идеальный клуб, амбициозный и выступающий в сильной лиге.

Мы согласовали условия моего личного контракта с „Лионом“, но с „Сити“ не вышло. Они хотят отдать меня в аренду „Жироне“. Команда только вышла в Примеру, она играет от обороны в маленьком городе с небольшим количеством болельщиков».