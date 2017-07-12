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Агент: «Надеюсь, через несколько дней Армаш заключит контракт с „Анжи“»
Сегодня, 11:58 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Николай Пырнэу, агент бывшего защитника «Кубани» Игоря Армаша, рассчитывает, что уже через несколько дней его подопечный станет игроком «Анжи»:
«Надеюсь, через несколько дней мы подпишем контракт».
29-летний игрок сборной Молдавии прибыл в расположение махачкалинского клуба и готовится к медобследованию.
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