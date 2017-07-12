Агент: «Надеюсь, через несколько дней Армаш заключит контракт с „Анжи“»

Николай Пырнэу, агент бывшего защитника «Кубани» Игоря Армаша, рассчитывает, что уже через несколько дней его подопечный станет игроком «Анжи»:

«Надеюсь, через несколько дней мы подпишем контракт».

29-летний игрок сборной Молдавии прибыл в расположение махачкалинского клуба и готовится к медобследованию.