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Агент: «Надеюсь, через несколько дней Армаш заключит контракт с „Анжи“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Анжи, Кубань, Армаш Игорь
Сегодня, 11:58 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Николай Пырнэу, агент бывшего защитника «Кубани» Игоря Армаша, рассчитывает, что уже через несколько дней его подопечный станет игроком «Анжи»:

«Надеюсь, через несколько дней мы подпишем контракт».

29-летний игрок сборной Молдавии прибыл в расположение махачкалинского клуба и готовится к медобследованию.

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