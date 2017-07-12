Рубен Кастро пообещал вернуться в «Бетис» после аренды в «Гуйчжоу Чжичэн»

Вчера нападающий «Бетиса» Рубен Кастро перешел в клуб «Гуйчжоу Чжичэн», где будет выступать до конца 2017 года на правах аренды. 36-летний игрок сообщил о том, что он намерен еще поиграть в составе испанского клуба:

«Я поехал в Китай только до декабря, так что через несколько месяцев вернусь обратно. Для меня это новый опыт, всегда хотел пожить за границей. Я играл в „Бетисе“ семь лет, и теперь мне представилась потрясающая возможность. Настало время ею насладиться.

Когда я вернусь, надеюсь увидеть команду на высоких позициях в чемпионате. Надеюсь, что мы проведем сильный сезон.

Хочу поблагодарить всех моих одноклубников за эти годы и всех фанатов этого замечательного клуба. У нас отличные взаимоотношения».