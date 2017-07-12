«Анжи» запрещено регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз сообщил плохие новости для поклонников «Анжи». Махачкалинскому клубу запрещено регистрировать новых футболистов. Связано это с тем, что в свое время «Анжи» не выплатил задолженности за расторжение контракта бывшему игроку клуба Седрику Ямбере.

«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Седрика Ямбере в отношении „Анжи“ о выплате задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора частично. Обязать „Анжи“ выплатить Ямбере задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора. Обязать „Анжи“ выплатить Ямбере проценты (денежную компенсацию) за задержку выплаты задолженности. Применить к „Анжи“ запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», - сообщил официальный сайт РФС.