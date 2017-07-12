Игорь Денисов будет капитаном «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов будет капитаном команды, пока лечится Ведран Чорлука. Об этом сообщил главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин.

«Я вижу в нем игрока, который может быть принципиальным по всем вопросам, руководит на поле, не безразличен в игре. Гильерме очень сложно руководить из ворот всем процессом. Поэтому выбрал Денисова».