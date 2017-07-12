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Игорь Денисов будет капитаном «Локомотива»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Локомотив М, Денисов Игорь, Семин Юрий
Сегодня, 19:01 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов будет капитаном команды, пока лечится Ведран Чорлука. Об этом сообщил главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин.
«Я вижу в нем игрока, который может быть принципиальным по всем вопросам, руководит на поле, не безразличен в игре. Гильерме очень сложно руководить из ворот всем процессом. Поэтому выбрал Денисова».
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