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Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата» в чемпионате России

Матч: АхматАхмат-:-АмкарАмкар
Начало матча: 16.07.2017, 21:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Роналдиньо
Сегодня, 18:43 | Источник: izvestia.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный бразильский футболист Роналдиньо посетит матч 1-го тура РФПЛ «Ахмат» - «Амкар». Футболист приедет в Чеченскую Республику в качестве гостя, приглашённого руководством грозненцев.

Игра с «Амкаром» станет первой официальной для грозненского клуба под новым названием. До этого с 1958 года клуб носил название «Терек».

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