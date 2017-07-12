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Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата» в чемпионате России
Сегодня, 18:43 | Источник: izvestia.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный бразильский футболист Роналдиньо посетит матч 1-го тура РФПЛ «Ахмат» - «Амкар». Футболист приедет в Чеченскую Республику в качестве гостя, приглашённого руководством грозненцев.
Игра с «Амкаром» станет первой официальной для грозненского клуба под новым названием. До этого с 1958 года клуб носил название «Терек».
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