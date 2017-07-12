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РФС обсуждает ограничение окладов молодых футболистов

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 18:10 | Источник: Championat.com | Редакция: Максим Коджеспиров

РФС обсуждает варианты лимитирования окладов молодых футболистов. Об этом сообщил советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев.

«Сейчас идет обсуждение по лимитированию окладов футболистов. Общее понимание того, что молодые игроки не должны быть избалованными, есть.

Любое лимитирование — это искусственная мера. Прогноз на этот счет хороший. Возможно, скоро все изменится. Надеемся, что молодые игроки будут не сидеть на лавке и получать большие зарплаты, а биться на поле», — сказал Рогачев.

Ранее сообщалось, что РФС готовится к установке на стадионах систем видеоповторов.

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