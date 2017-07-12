На «ВЭБ-Арене» появилось граффити с изображением Гинера и Газзаева

На домашнем стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением президента «красно-синих» Евгения Гинера и бывшего главного тренера «армейцев» Валерия Газзаева.

«Новое граффити на Арене ЦСКА», — сообщает пресс-служба клуба.

Новое граффити на Арене ЦСКА 💪🏻🔴🔵 #PFCCSKAMsc Публикация от ЦСКА Москва • CSKA Moscow (@pfc_cska_msc) Июл 11 2017 в 1:21 PDT

Валерий Газзаев работал главным тренером ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004 по 2008 год.