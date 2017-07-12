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На «ВЭБ-Арене» появилось граффити с изображением Гинера и Газзаева
Сегодня, 18:27 | Источник: Инстаграм ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя
На домашнем стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением президента «красно-синих» Евгения Гинера и бывшего главного тренера «армейцев» Валерия Газзаева.
«Новое граффити на Арене ЦСКА», — сообщает пресс-служба клуба.
Валерий Газзаев работал главным тренером ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004 по 2008 год.
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Не Арена ЦСКА, а ВЭБ. Позорище. Это плевок в душу всех ипподромных.
Ну а два обнимающихся мужика - это на любителя. Сегодня нарисовали обнимающихся, завтра целующихся, послезавтра...
Короче, говоря картинка будет 18+.
Уймись, старикан)
Гуфон накурен
Сегодня 18:51
ГАФ-ГАФ-ГАФ
Нормально :) Именно Валерий Георгиевич и Евгений Леннорович выиграли первый еврокубок для России!
ГАФ-ГАФ-ГАФ
Сегодня 17:29
Не плохо исполнено. Кто художник?
Ответ Караул! Игнор 0
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Докатились деда...уже и не помнишь?
Ведь именно с этими двумя людьми связаны многие успехи команды!