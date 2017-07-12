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На «ВЭБ-Арене» появилось граффити с изображением Гинера и Газзаева

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА, Гинер Евгений , Газзаев Валерий
Сегодня, 18:27 | Источник: Инстаграм ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя

На домашнем стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением президента «красно-синих» Евгения Гинера и бывшего главного тренера «армейцев» Валерия Газзаева.

«Новое граффити на Арене ЦСКА», — сообщает пресс-служба клуба.

 

Новое граффити на Арене ЦСКА 💪🏻🔴🔵 #PFCCSKAMsc

Публикация от ЦСКА Москва • CSKA Moscow (@pfc_cska_msc)

Валерий Газзаев работал главным тренером ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004 по 2008 год.

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