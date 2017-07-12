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«Ахмат» разгромил «Ангушт», Жаба и Садаев забили по 2 мяча
Сегодня, 20:20 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ахмат» в контрольном матче разгромил «Ангушт» из Назрани. По дублю на свой счет записали новичок Лео Жаба и Заур Садаев.
«Ахмат» - «Ангушт» - 5:0 (2:0)
Голы: Жаба 11, 16, Кадыров 47, Садаев 57, 71.
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