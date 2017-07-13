Андре Силва не отправится с «Миланом» в тур по Китаю

Нападающий «Милана» Андре Силва не поможет своей команде в предстоящем турне по Китаю.

Силва играл в составе сборной Португалии на Кубке Конфедераций, поэтому было решено, что он останется в расположении «россонери» и будет спокойно готовиться к новому сезону.

«Милан» в рамках турне сыграет с «Боруссией» (18 июля), «Баварией» (22 июля) и «Интером» (24 июля).