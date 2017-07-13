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Андре Силва не отправится с «Миланом» в тур по Китаю
Сегодня, 00:33 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Милана» Андре Силва не поможет своей команде в предстоящем турне по Китаю.
Силва играл в составе сборной Португалии на Кубке Конфедераций, поэтому было решено, что он останется в расположении «россонери» и будет спокойно готовиться к новому сезону.
«Милан» в рамках турне сыграет с «Боруссией» (18 июля), «Баварией» (22 июля) и «Интером» (24 июля).
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