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Андре Силва не отправится с «Миланом» в тур по Китаю

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Милан, Силва Андре
Сегодня, 00:33 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Милана» Андре Силва не поможет своей команде в предстоящем турне по Китаю.

Силва играл в составе сборной Португалии на Кубке Конфедераций, поэтому было решено, что он останется в расположении «россонери» и будет спокойно готовиться к новому сезону.

«Милан» в рамках турне сыграет с «Боруссией» (18 июля), «Баварией» (22 июля) и «Интером» (24 июля).

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